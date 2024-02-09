أردوغان: نسعى لتشكيل موقف إسلامي ضد الظلم الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد على أن تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.
وأفاد بأن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
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