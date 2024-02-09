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أردوغان: نسعى لتشكيل موقف إسلامي ضد الظلم الإسرائيلي

2/9/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.


وشدد على أن تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.


وأفاد بأن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.


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