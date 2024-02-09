ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا

ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا
التاريخ
2/9/2024 5:09:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و947 شهيدا و67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
MENAFN09022024000208011052ID1107832475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.