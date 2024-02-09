الاحتلال سرق أكثر من 350 جثمان من قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل جلبت أكثر من 350 جثمان من قطاع غزة منذ بداية الحرب وفحصتها في معهد إسرائيلي بحثا عن أسراها.
وادعى جيش الاحتلال سابقا بأنه يتم التعرف على الجثث المأخوذة من غزة بأمان، مع الحفاظ على كرامة الجثة، ويتم إرجاع الجثث التي لم يتم التعرف عليها بـ"كرامة"، وفق تعبيره.
وكانت قوات الاحتلال قد نبشت المقابر بمدن عدة في قطاع غزة لسرقة الجثث، كما سرقت جثامين الشهداء حين داهمت مستشفى الشفاء.
وأعاد الجيش الإسرائيلي لاحقا جثامين مسروقة من غزة دفنت بمقابر جماعية لصعوبة التعرف على أصحابها، وأفاد الأطباء بالقطاع أن الاحتلال سرق أعضاء من بعض الجثامين.
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