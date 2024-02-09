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الاحتلال سرق أكثر من 350 جثمان من قطاع غزة

2/9/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل جلبت أكثر من 350 جثمان من قطاع غزة منذ بداية الحرب وفحصتها في معهد إسرائيلي بحثا عن أسراها.


وادعى جيش الاحتلال سابقا بأنه يتم التعرف على الجثث المأخوذة من غزة بأمان، مع الحفاظ على كرامة الجثة، ويتم إرجاع الجثث التي لم يتم التعرف عليها بـ"كرامة"، وفق تعبيره.


وكانت قوات الاحتلال قد نبشت المقابر بمدن عدة في قطاع غزة لسرقة الجثث، كما سرقت جثامين الشهداء حين داهمت مستشفى الشفاء.


وأعاد الجيش الإسرائيلي لاحقا جثامين مسروقة من غزة دفنت بمقابر جماعية لصعوبة التعرف على أصحابها، وأفاد الأطباء بالقطاع أن الاحتلال سرق أعضاء من بعض الجثامين.

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