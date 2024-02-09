ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيا وتعزز مكاسبها الحادة هذا الأسبوع، حيث سيطرت المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات على السوق، مما هدد بجعل الشوكولاتة والحلويات الأخرى أكثر تكلفة.
وارتفعت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، حيث أضر سوء الأحوال الجوية بالمحصول في غرب أفريقيا، موطن ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 1000 دولار أو ما يقرب من 40 بالمئة منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم عند 5874 دولارا للطن المتري، متجاوزة ذروة عام 1977 البالغة 5379 دولارا للطن.
ويشكل هذا زيادة قدرها قرابة 600 دولار للطن منذ إغلاق الجمعة الماضية، ويضع العقد عند أعلى مستوى منذ 65 عاما.
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