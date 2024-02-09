جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت هدفا جويا مشبوها بالقرب من حيفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن نظام القبة الحديدية اعترض "هدفا جويا مشبوها" فوق البحر بالقرب من حيفا شمال إسرائيل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.
وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.
ودخلت الحرب في غزة اليوم الجمعة يومها الـ 126، على وقع تصاعد التوتر في جبهة جنوب لبنان، التي أعلن حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي أنها "جبهة إسناد" لغزة.
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