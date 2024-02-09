جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت هدفا جويا مشبوها بالقرب من حيفا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن نظام القبة الحديدية اعترض "هدفا جويا مشبوها" فوق البحر بالقرب من حيفا شمال إسرائيل.



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.

وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبا من حدود لبنان الجنوبية.



ودخلت الحرب في غزة اليوم الجمعة يومها الـ 126، على وقع تصاعد التوتر في جبهة جنوب لبنان، التي أعلن حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي أنها "جبهة إسناد" لغزة.

