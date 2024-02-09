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تعرف على مناطق انقطاع المياه غدا بالقاهرة.. إنفوجراف

2/9/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه غدا، السبت، عن مناطق تابعة لشبكات السلام "منشية السد العالى – أبو رجيلة – اسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط" ومناطق تابعة لشبكات المرج "شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس بمتفرعاتها – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزى –مدينة الخصوص".
وأوضحت الشركة أن ذلك نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا السبت، وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

مناطق انقطاع المياة








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