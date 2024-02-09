إعلام حوثي: عدوان أمريكى بريطانى على منطقتى الكثيب والجبانة بالحديدة

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، إن "العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مُسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر.

وأوضحت "سنتكوم" -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها رصدت هذه الزوارق والصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي، مشيرة إلى أن هذه الضربات تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمانا.







