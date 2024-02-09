ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ27947 شــهيدا و67459 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ27947 شــهيدا و67459 مصابا
التاريخ
2/9/2024 4:30:25 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27947 شــهيدا و67459 مصابا منذ 7 أكتوبر.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال ارتكب 13 مجـزرة في القطاع راح ضحـ ـــيتها 107 شـــ ـــهداء و142 مصابا خلال 24 ساعة.
MENAFN09022024000132011024ID1107832414
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