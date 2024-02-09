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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ27947 شــهيدا و67459 مصابا

2/9/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27947 شــهيدا و67459 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال ارتكب 13 مجـزرة في القطاع راح ضحـ ـــيتها 107 شـــ ـــهداء و142 مصابا خلال 24 ساعة.







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