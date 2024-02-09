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بايدن: السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد

2/9/2024 4:30:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز الحد.



وقال بايدن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية تدفع بقوة من أجل التوصل إلى هدنة تضع حدا للقتال، وتتيح إطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.














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