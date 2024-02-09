بايدن: السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد

بايدن: السلوك العسكري الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد
التاريخ
2/9/2024 4:30:24 AM
(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الرد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوز الحد.
وقال بايدن -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية تدفع بقوة من أجل التوصل إلى هدنة تضع حدا للقتال، وتتيح إطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
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