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القيادة الوسطى الأمريكية تكشف تفاصيل قصف زوارق حوثية في اليمن

2/9/2024 4:30:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مُسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر.

وأوضحت "سنتكوم" -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/- أن قواتها رصدت هذه الزوارق والصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي، مشيرة إلى أن هذه الضربات تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمانا.








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