الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

(MENAFN
- Youm7) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة "لأسباب إنسانية"، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وقال جوتيريش، في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": "لقد أدنت بوضوح الأعمال المروعة لحركة حماس. كما أدنت بوضوح انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أكرر: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ونحن بحاجة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
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