الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

MENAFN - Youm7) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة "لأسباب إنسانية"، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.





وقال جوتيريش، في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": "لقد أدنت بوضوح الأعمال المروعة لحركة حماس. كما أدنت بوضوح انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة".





وأضاف: "اسمحوا لي أن أكرر: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ونحن بحاجة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".



