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الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات ببلدات عدة بالضفة الغربية

2/9/2024 4:30:23 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإٍسرائيلية اقتحمت بلدات بالضفة الغربية فجر الجمعة، واعتقلت عدداً من المواطنين.


واقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية بدرس غرب رام الله، وأطلق الرصاص الحي تجاه شبان ولاحقهم في شوارعها.


واعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين من طولكرم عقب اقتحامها المدينة، كما اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات بحسب الوكالة.


وشملت الاقتحامات الإسرائيلية قريتي باقة الحطب وحجة شرق قلقيلية. وقالت الوكالة إن الجيش أطلق قنابل الصوت صوب منازل المواطنين.


كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة.








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