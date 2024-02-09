الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات ببلدات عدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإٍسرائيلية اقتحمت بلدات بالضفة الغربية فجر الجمعة، واعتقلت عدداً من المواطنين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية بدرس غرب رام الله، وأطلق الرصاص الحي تجاه شبان ولاحقهم في شوارعها.
واعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين من طولكرم عقب اقتحامها المدينة، كما اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات بحسب الوكالة.
وشملت الاقتحامات الإسرائيلية قريتي باقة الحطب وحجة شرق قلقيلية. وقالت الوكالة إن الجيش أطلق قنابل الصوت صوب منازل المواطنين.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة.
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