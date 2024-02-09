قصف يستهدف موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة
التاريخ
2/9/2024 4:30:23 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بوقوع قصف يستهدف موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة.
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