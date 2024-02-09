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لجنة انتخابات البيطريين تعلن أسماء المستبعدين من التجديد النصفى

2/9/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين لعام 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابى، وذلك بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 والموافقة عليها بعد عرض رأى اللجنة والرأى القانونى من المستشارين لكل من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة وبيانها كالأتى:





انتخابات البيطرين





وكان الدكتور ناجى سلام -رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين- قال إنه سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الوادى الجديد على مقعد رئيس النقابة وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، كما سيعاد فتح باب الترشح لنقابة الإسماعيلية على مقعد واحد تحت السن.



وأضاف الدكتور هيثم جنيدى عضو لجنة الإشراف على الانتخابات أن على من يرغب فى الترشح تسليم أوراقه كاملة ومن يريد تقديم أوراقه للمرة الثانية يعاد تجديد الاوراق المطلوبة من جديد، على أن يكون تسليم الأوراق المطلوبة للجنة الانتخابات بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى أو عن طريق البريد، على أن تتلقى اللجنة اوراق الترشح من يوم الثلاثاء ٦ فبراير وحتى الاثنين ١٢ فبراير لمدة سبعة أيام، عن أن تعلن القوائم النهائية بمجلس النقابة العامة المنعقد ١٦ فبراير القادم.



أضاف جنيدى أن الأوراق المطلوبة:



- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للإنتخابات .



- صورة بطاقة الرقم القومي ساريه .



- صورة كارنية النقابة ساري .



- عدد 2 صورة شخصية حديثة.




وفي حالة التقدم بأكثر من طلب يضاف نفس العدد



- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك.



- أن يكون مُسدداً إشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2023 م .



- أن يكون قيده في النقابة العامة بحد أقصي 26 ديسمبر 2023.



- صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) حديثة موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين .



- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها (الطبيب البيطري بالقطاع الخاص) ، اما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تقدم نفس الشهادة أو الإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.



- إقرار من المرشح (الطبيب البيطري الحر ) بأنه لا يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص .

















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