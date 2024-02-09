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إعداد القادة ينظم تدريبيا لإعداد قادة الوطن العربى بمشاركة 200 طالب من 20 دولة

2/9/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون العربي المُشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية؛ لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي والمصري القادر على تحمل المسئولية، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



وفي هذا الإطار، عقد معهد إعداد القادة برنامجًا تدريبيًا لإعداد قادة الوطن العربي الذي أقيم تحت شعار Leaders 2030 برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر.





وأكد الدكتور كريم همام مُستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من المُحاضرات التي تعمل على تنمية مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، إضافة إلى مُناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، وكذا التوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة في محاربة الأفكار غير السوية، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن ورش عمل ذاتية حول المُبادرات المُهتمة بتنمية المُجتمعات في الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات.



وأشار الدكتور كريم همام إلى أن ورش العمل الذاتية هدفت إلى العمل على إيجاد مُبادرات شبابية تتصدى للتحديات المُجتمعية والثقافية والعلمية وغيرها التي تواجه المُجتمعات العربية، وكذا التعرف على اهتمامات الشباب ومواهبهم واستنباط طرق تفكيرهم، بالإضافة إلى التعرف على مُجتمعاتهم من خلال مُناقشة المُبادرات المُقترحة، والتي تُساهِم في تعزيز التكامل الاجتماعي بين أطياف المُجتمع الواحد، والعمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي من أجل خدمة المُجتمع، ونشر ثقافة المُشاركة المُجتمعية وخدمة الآخرين وتشكيل وعي عربي مُشترك قائم على العمل الدؤوب والأمل في الغد، فضلاً عن تسليط الضوء على المُبادرات الناجحة في الوطن العربي، ودورها في خدمة المُجتمعات وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة.



وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج التدريبي استهدف 200 طالب وطالبة من الجامعات العربية والمصرية من 20 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية؛ بهدف إعداد القيادات العربية ليكونوا سفراء في جامعاتهم وبلدانهم، وتزويدهم بمهارات القيادة، التي تعُد من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المُستدامة بالوطن العربي، مضيفًا أن هذا البرنامج يعتبر النسخة الثالثة، حيث تم تنظيم برنامج إعداد القائد العربي واستهدف طلاب الجامعات من 16 دولة عربية، إضافة إلى الجامعات المصرية، كما نظم برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة والذي استهدف الطلاب من 20 دولة عربية، وكذا الجامعات الأهلية والحكومية المصرية، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تؤكد على دور مصر الريادي في الوطن العربي.



ومن جانبه، أعرب الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر عن شكره لمعهد إعداد القادة لدوره الفاعل في تجميع الطلاب العرب والمصريين على مبدأ الوحدة العربية، كما حث الشباب على تحصيل العلم ومواكبة تكنولوجيا العصر، لتصبح الجامعات العربية والمصرية من جامعات الجيل الخامس، مؤكدًا على أهمية البرنامج التدريبي الذي يأتي انطلاقًا من حرص وتوجيه القيادة السياسية على بناء جسور التواصل بين الجامعات المصرية العربية، لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





ومن جهته أعرب الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي عن سعادته بتواجده في هذا الحدث بين شباب الدول العربية، مؤكدًا أن الشباب هم بُناه المستقبل الذين يجسدون معاني الإبداع والإنجاز والتنافس والتميز، ويعملون على تحويل أفكارهم إلى أعمال ومشروعات مُستقلة ومُستدامة.





وعلى هامش البرنامج التدريبي، تم افتتاح معرض تراث قادة الوطن العربي الذي أقيم بكلية الطب بالمقر الجديد لجامعة الأقصر؛ بهدف عرض ثقافات الدول العربية المختلفة، حيث قام طلاب كل بلد بعرض وشرح العديد من الكُتيبات والصور والمعالم والأكلات الشعبية والمشروبات وتراث كل دولة؛ لتبادل الثقافات بين طلاب الدول العربية والمصرية، بالإضافة إلى عمل جولة في كليات (الطب، العلوم، التربية) داخل المقر الجديد لجامعة الأقصر، للتعرف على مبادرة "ادرس في مصر"، فضلًا عن تعريف الطلاب العرب على إمكانات الجامعات المصرية، كما شهد ختام هذا البرنامج تكريم الطلاب وحصولهم على شهادات تقدير.





كلية الطب جامعة الأقصر



لقاء القادة



لجنة إعداد القادة



احتفالية















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