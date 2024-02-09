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نقابة الأطباء: صرف 295 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهر يناير 2024

2/9/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Youm7)

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه.


وأوضح الدكتور شادى صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والانشطة للأطباء ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس إهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة .


أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د.شادى صفوت على أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة ايضا لمواصلة تقديم الدعم للاطباء واسرهم.


وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من اسر الاطباء بمبلغ 134 ألف جنيه

ودعماً لعلاج 35 طبيب بمبلغ 141 ألف جنيه و دعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد .


ودعت اللجنة الإجتماعية الأطباء لمتابعة جميع انشطتها من خلاص صفحتها على الفيسبوك.







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