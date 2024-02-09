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ورشة أون لاين بين مصر والسعودية لتوعية شركات إلحاق عمالة ببرنامج الفحص المهني

2/9/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Youm7) أكد حسن شحاتة وزير العمل ، اليوم الجمعة، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، موضحًا أن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق ،وإستشهد "الوزير" بإتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية ،التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف ،كونها تعتمد على برنامج ،تحرص "البلدين" على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.



وشهد مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنظيم ورشة عمل"أونلاين" مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تعريف هذه الشركات ببرنامج الفحص المهني وآليات عمله ،وطُرق حث العمالة المصرية على إجراء الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية ، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة عمل مصر ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم التى وُقعت بينهما للتعاون في هذا "البرنامج "،بتاريخ 16 أكتوبر 2023 ، والتى استهدفت ضمان حصول العاملين المصريين المهنيين علي المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبار عملية ونظرية في مجال تخصصهم، بما يُعزز من مهارة العامل المصري وزيادة قدرته التنافسية بالخارج، وعلي صعيد آخر يحرص الجانب السعودي علي تنظيم سوق العمل السعودي وإيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، وتحسين مخرجات السوق.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت خلالها د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالسادة المشاركين من الجانب السعودي ، ومُمثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مُؤكدةً على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين ، كما تناولت الورشة عرض قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهى الشركة المُنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية ، وأيضا استعراض الدليل الإرشادي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرى استعراض رحلة العامل المصري الحاصل على فرصة عمل بالمملكة منذ بدايتها حتى الالتحاق بعمله بالمملكة ، ثم مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات المطروحة من المشاركين .



يذكر أن إتفاقية الفحص المهنى دخلت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من شهر يناير 2024 والتي تستمر لمدة 3 أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما أقرب هذا ، وقد جرى اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، وموقعه الجغرافي: ،ويتم حاليا إجراء الاختبارات في المركز بشكل تجريبي على خمس مهن هي "السباكة الصحية،و الكهرباء،وميكانيكا السيارات ، والنجارة ، واللحام" ..ودعت "الوزارة" الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على هذه المهن ،التقديم على المنصة"PACC"،من خلال الرابط: ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تُعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..



وشهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"،حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ،ويُشار هنا إلى أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام.







ورشة العمل أون لاين













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