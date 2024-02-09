مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بأحد أسواق جورجيا.. والسلطات تعتقل مشتبها به

MENAFN - Youm7) قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن 4 أشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار بأحد أسواق جورجيا والسلطات تعلن اعتقال المشتبه به.

والعام الماضي، قُتل 5 أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت

السلطات، وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.

وقالت حينها وزارة الداخلية إن الرجل أطلق النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.