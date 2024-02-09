مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بأحد أسواق جورجيا.. والسلطات تعتقل مشتبها به

(MENAFN
- Youm7) قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن 4 أشخاص قتلوا في عملية إطلاق نار بأحد أسواق جورجيا والسلطات تعلن اعتقال المشتبه به.
والعام الماضي، قُتل 5 أشخاص بينهم شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص في شرق جورجيا بعدما أطلق جندي سابق النار من على شرفة قبل أن ينتحر، على ما أعلنت
السلطات، وحصل إطلاق النار مساء الخميس في مدينة ساغاريجو البالغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا شرق العاصمة تبليسي.
وقالت حينها وزارة الداخلية إن الرجل أطلق النار بسلاح آلي من شرفة شقّة، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص في باحة هذا المبنى السكني بالإضافة إلى شرطي وصل إلى المكان.
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