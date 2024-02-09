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بايدن يهاجم محقق الوثائق السرية ويرد على تقريره: ذاكرتى جيدة

2/9/2024 4:30:16 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير لمحقق خاص فى قضية الوثائق السرية للرئيس الأمريكى جو بايدن عن العثور على أدلة على أن الأخير احتفظ بإرادته بمعلومات سرية للغاية وقام بمشاركتها عندما كان بعيدا عن المنصب العام، بما فى ذلك معلومات متعلقة بالجيش والسياسة الخارجية فى أفغانستان. إلا أن التحقيق خلص إلى عدم توجيه اتهامات جنائية.



وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن التقرير الصادر من المحقق الخاص روبرت هور يحل تحقيق جنائي ألقى بظلاله على رئاسة بايدن على مدار العام الماضى، إلا أن تقييمه الانتقادى اللاذع لتعامل الرئيس مع السجلات الحكومية الحساسية والتوصيف السىء الذى احتواه التقرير لذاكرة بايدن، من شأنه أن يثير تساؤلات جديدة حول كفاءته وعمره، التى تعد من أكبر مخاوف الناخبين العميقة بشأن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.



وفى تصريحات ألقاها بايدن مساء الخميس، نفى الرئيس الأمريكى أن يكون قد شارك بشكل غير مناسب معلمات سرية، وهاجم المحقق هور بغضب لتشكيكه فى كفاءته العقلية، لاسيما حديثه عن الوقت الخاص بوفاة نجله بيو من السرطان.



وقال بايدن فى كلمته: لم أشارك معلومات سرية، لم أشاركها مع الكاتب الخاص بى، مضيفا أنه لم يكن على علم بالكيفية الذى انتهى به الأمر بوجود صناديق تحتوى على وثائق سرية فى مرآب منزله. وردا على تشكيك هور فى قدراته، أصر بايدن على أن ذاكرته جيدة، وقال إنه يعتقد أن يظل أكثر شخص مؤهل لتولى منصب الرئيس.



ورأت أسوشيتدبرس أن النتائج المؤلمة لتقرير هور من شأنها أن تضعف بشكل شبه مؤكد مساعى بايدن لرسم صورة مناقضة لنفسه عن سلفه دونالد ترامب، منافسه المحتمل فى سباق البيت الأبيض، بشأن الاتهامات التى يواجهها الأخير بالاحتفاظ بسجلات سرية بشكل غير قانونى فى منزله فى مارالاجو فى فلوريدا ورفضه الكشف عنها وإعادتها إلى الحكومة. ورغم الاختلافات الكبيرة بين القضيتين، إلا أن ترامب استغل على الفور تقرير المحقق الخاص ليصور نفسه كضحية لعدالة مزدوجة.












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