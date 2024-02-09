الشرطة السويسرية تقتل متهماً باحتجاز رهائن داخل قطار

(MENAFN
- Youm7) قالت الشرطة السويسرية، الجمعة، إن طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 32 عاماً مسلحاً بفأس وسكين، احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين، لأربع ساعات تقريباً، حتى اقتحمت الشرطة القطار، وقتلت الرجل في وقت متأخر الخميس.
وذكرت الشرطة في فود كانتون في بيان: "تم تحرير الرهائن جميعاً، دون أن يصابوا بأذى... وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية.
وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، ولكنها تحدث في البنوك والشركات. وفي يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن، وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.
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