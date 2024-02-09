الشرطة السويسرية تقتل متهماً باحتجاز رهائن داخل قطار

MENAFN - Youm7) قالت الشرطة السويسرية، الجمعة، إن طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 32 عاماً مسلحاً بفأس وسكين، احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين، لأربع ساعات تقريباً، حتى اقتحمت الشرطة القطار، وقتلت الرجل في وقت متأخر الخميس.

وذكرت الشرطة في فود كانتون في بيان: "تم تحرير الرهائن جميعاً، دون أن يصابوا بأذى... وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية.

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، ولكنها تحدث في البنوك والشركات. وفي يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن، وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.



