BBC: بوتين سيطر على زمام الأمور فى مقابلته مع المذيع الأمريكى تاكر كارلسون

(MENAFN
- Youm7) علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" على المقابلة التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع المذيع الأمريكى تاكر كارلسون ، والتى تعد أول مقابلة للرئيس الروسى مع إعلامى غربى، وقالت إن بوتين خلال تلك المقابلة "ألقى محاضرة" ومازح وزمجر فى بعض الأحيان، لكن ليس على مضيفه، بينما ضحك كارلسون واستمع ثم أستمع أكثر وأكثر.
وخلال اللقاء الذى تم بثه مساء الخميس، وحظى بتغطية إعلامية كبيرة فى أمريكا، قالت بى بى سى إن تعبيرات بوتين الثابتة تراجعت عدة مرات، لاسيما عندما "تحول درسه فى التاريخ من 30 ثانية إلى صخب مدته 30 دقيقة".
وتابعت: إلا أن التقرير أشار إلى أن كارلسون كان معجبا فى أغلب الأحيان بما قاله بوتين، وكان الأخير مسيطرا تماما على اللقاء، وبالكاد حصل محاوره على كلمة واحدة فى أجزاء كبيرة من المقابلة.
ووصف كارلسون مقابلته مع بوتين بأنها انتصار لحرية التعبير، وأكد أنه
ذهب إلى المكان الذى لم تجرؤ أى وسيلة إعلام غربية على السير فيه. إلا أن بى بى سى نفت هذا الأمر، وقالت إن الكرملين ينتقى بعناية من الذين يتحدث إليهم بوتين، ويختار عادة شخص لا يعرف
البلاد أو اللغة، ولذلك يكافح لتحديه.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن كارلسون لم يسأل عن صحفى وول ستريت جورنال المسجون فى روسيا إلا فى ختام مقابلته. وأشار المذيع الأمريكى إلا أن بوتين ربما يطلق سراح الصحفى، ليقدم جائرة يعود بها من رحلته.
فى حين قدم بوتين أقوى تلميحا على الإطلاق بشأن ما يريده فى مقابل إطلاق سراح الصحفى إيفان جريشكوفيتش، وهو إطلاق سراح السجين الروسى فاديم كراسيكوف، المشتبه فى قتله أحد دعاوة الانفصال فى الشيشان فى حديقة ببرلين عام 2019.
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