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BBC: بوتين سيطر على زمام الأمور فى مقابلته مع المذيع الأمريكى تاكر كارلسون

2/9/2024 4:30:16 AM
(MENAFN- Youm7) علقت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" على المقابلة التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع المذيع الأمريكى تاكر كارلسون ، والتى تعد أول مقابلة للرئيس الروسى مع إعلامى غربى، وقالت إن بوتين خلال تلك المقابلة "ألقى محاضرة" ومازح وزمجر فى بعض الأحيان، لكن ليس على مضيفه، بينما ضحك كارلسون واستمع ثم أستمع أكثر وأكثر.



وخلال اللقاء الذى تم بثه مساء الخميس، وحظى بتغطية إعلامية كبيرة فى أمريكا، قالت بى بى سى إن تعبيرات بوتين الثابتة تراجعت عدة مرات، لاسيما عندما "تحول درسه فى التاريخ من 30 ثانية إلى صخب مدته 30 دقيقة".



وتابعت: إلا أن التقرير أشار إلى أن كارلسون كان معجبا فى أغلب الأحيان بما قاله بوتين، وكان الأخير مسيطرا تماما على اللقاء، وبالكاد حصل محاوره على كلمة واحدة فى أجزاء كبيرة من المقابلة.



ووصف كارلسون مقابلته مع بوتين بأنها انتصار لحرية التعبير، وأكد أنه
ذهب إلى المكان الذى لم تجرؤ أى وسيلة إعلام غربية على السير فيه. إلا أن بى بى سى نفت هذا الأمر، وقالت إن الكرملين ينتقى بعناية من الذين يتحدث إليهم بوتين، ويختار عادة شخص لا يعرف
البلاد أو اللغة، ولذلك يكافح لتحديه.



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن كارلسون لم يسأل عن صحفى وول ستريت جورنال المسجون فى روسيا إلا فى ختام مقابلته. وأشار المذيع الأمريكى إلا أن بوتين ربما يطلق سراح الصحفى، ليقدم جائرة يعود بها من رحلته.




فى حين قدم بوتين أقوى تلميحا على الإطلاق بشأن ما يريده فى مقابل إطلاق سراح الصحفى إيفان جريشكوفيتش، وهو إطلاق سراح السجين الروسى فاديم كراسيكوف، المشتبه فى قتله أحد دعاوة الانفصال فى الشيشان فى حديقة ببرلين عام 2019.
















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