المدعي العام الأوكراني: مقتل 523 طفلا وإصابة 1218 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

MENAFN - Youm7) أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، مقتل 523 طفلا وإصابة 1218 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 9 فبراير، تأثر أكثر من 1741 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 523 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1218 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.



وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ509 حالات، وتليها خاركييف بـ328 حالة وفي كييف 130 حالة وفي خيرسون 146 حالة.



وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.



