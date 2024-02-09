ديانج ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

MENAFN - Youm7) ينتظم المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الاهلى ، فى تدريبات فريقه اليوم، الجمعة، بعدما منحه الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة من مران الأمس بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏ وينتظم ديانج في تدريبات الأهلى اليوم استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة الاثنين الماضي باستاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

من ناحية أخرى، تعاقد الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا. كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدهم على عامين.

وضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

وتعاقد الأهلي مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، وتم قيد الثنائي الغاني تحت السن رفقة التونسي محمد الضاوي كريستو حيث تمنح لائحة إتحاد الكرة الأندية الحق في قيد 5 أجانب فوق السن و3 أجانب تحت السن .

وفسخ الأهلى عقد صلاح محسن بالتراضي، لينتقل اللاعب إلى المصري منذ أيام.



