فيتوريا يغادر القاهرة عائدا للبرتغال بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر.. صور

MENAFN - Youm7) غادر روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، القاهرة منذ قليل فى طريقه إلى البرتغال، عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

ورافق فيتوريا وجهازه المعاون فى مطار القاهرة، شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة الذى حرص على التواجد مع المدرب البرتغالى حتى استقلال الطائرة فى طريقه للعودة إلى بلاده.

فيتوريا فى المطارجهاز فيتوريا





فيتوريا فى المطارمعاونو فيتوريا

وقال أحمد شوبير عبر برنامج كان 2023: "فيتوريا تحدث مع محاميه وهناك موافقة على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد والفترة المقبلة ستشهد مراسلات ومشاورات لإتمام الأمر".

وكان شوبير قد أكد أن جلسة التفاوض انتهت بوعد من فيتوريا بالرد على عرض اتحاد الكرة بعد عرضه على محاميه وفيتوريا توجه إلى البرتغال.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقى العلاج.

وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام، كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول، وكل من هاجمه عليه الاعتذار إليه".

وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".