فيتوريا يغادر القاهرة عائدا للبرتغال بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر.. صور

(MENAFN
- Youm7) غادر روى فيتوريا، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، القاهرة منذ قليل فى طريقه إلى البرتغال، عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً فى كوت ديفوار.
ورافق فيتوريا وجهازه المعاون فى مطار القاهرة، شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة الذى حرص على التواجد مع المدرب البرتغالى حتى استقلال الطائرة فى طريقه للعودة إلى بلاده.
فيتوريا فى المطار
جهاز فيتوريا
فيتوريا فى المطار
معاونو فيتوريا
وقال أحمد شوبير عبر برنامج كان 2023: "فيتوريا تحدث مع محاميه وهناك موافقة على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد والفترة المقبلة ستشهد مراسلات ومشاورات لإتمام الأمر".
وكان شوبير قد أكد أن جلسة التفاوض انتهت بوعد من فيتوريا بالرد على عرض اتحاد الكرة بعد عرضه على محاميه وفيتوريا توجه إلى البرتغال.
ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقى العلاج.
وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام، كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول، وكل من هاجمه عليه الاعتذار إليه".
وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".
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