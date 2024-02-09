موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يحصل فريق الكرة بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد خوض مباراتين وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مجلس إدارة نادىالزمالكبرئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية، فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.مواعيد مباريات الزمالك القادمةويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجاري.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق

الزمالك

، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسي، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، علي ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا،

أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.