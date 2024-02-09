حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 2 (كونا) --
التاسع من فبراير
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1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة والجهات المسؤولة عنها والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
1975 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بتشكيل الوزارة الثامنة في تاريخ الكويت وضمت 15 وزيرا برئاسة ولي العهد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتم فيها استحداث وزارة للاسكان للمرة الأولى وكذلك وزارة النفط.
1982 - تأسيس شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية برأسمال بلغ 50 مليون دينار بهدف تملك وإدارة وإيجار واستئجار المراكز التجارية والصناعية وما يلحق بأي منها ويكون لازما لخدمتها مثل المطاعم ومحال بيع المرطبات والمقاهي ومراكز التسلية.
1985 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ويسمح للراغبين منهم في العمل بالتعيين أثناء فترة دراستهم وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
1986 - بنك الكويت المركزي يطرح الورقة النقدية الكويتية الجديدة فئة (20 دينارا) للتداول للمرة الأولى.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بتشكيل الوزارة ال22 في تاريخ الكويت والأولى في عهده كما أنها الأولى التي يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.
2008 - نادي الجهراء للمبارزة يفوز لأول مرة في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في سلاح سيف المبارزة (ايبيه) التي أقيمت في الكويت وشارك فيها 13 ناديا من ثماني دول عربية.
2010 - انتخاب المندوب الدائم للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور عبدالرزاق النفيسي رئيسا جديدا لمجموعة ال77 والصين لدى المنظمة لعام 2010.
2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية وهو أول كسر لاحتكار الوكالات التجارية منذ عام 1965.
2016 - وفاة الحكم الدولي ولاعب نادي الكويت السابق لكرة القدم عيسى الجساس عن عمر ناهز 65 عاما وهو أول حكم كويتي يشارك في بطولة كأس العالم للناشئين عام 1986.
2020 - افتتاح مركز عبدالرزاق الزلزلة الصحي في الدسمة ويضم ثماني عيادات للطب العام والأسنان والأمراض المزمنة وللرعيل الأول والأطفال وبلغت تكلفته نحو مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار).(النهاية)
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