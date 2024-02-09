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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2/9/2024 4:30:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 2 (كونا) --

التاسع من فبراير
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1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة والجهات المسؤولة عنها والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
1975 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بتشكيل الوزارة الثامنة في تاريخ الكويت وضمت 15 وزيرا برئاسة ولي العهد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وتم فيها استحداث وزارة للاسكان للمرة الأولى وكذلك وزارة النفط.
1982 - تأسيس شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية برأسمال بلغ 50 مليون دينار بهدف تملك وإدارة وإيجار واستئجار المراكز التجارية والصناعية وما يلحق بأي منها ويكون لازما لخدمتها مثل المطاعم ومحال بيع المرطبات والمقاهي ومراكز التسلية.
1985 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ويسمح للراغبين منهم في العمل بالتعيين أثناء فترة دراستهم وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
1986 - بنك الكويت المركزي يطرح الورقة النقدية الكويتية الجديدة فئة (20 دينارا) للتداول للمرة الأولى.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بتشكيل الوزارة ال22 في تاريخ الكويت والأولى في عهده كما أنها الأولى التي يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.
2008 - نادي الجهراء للمبارزة يفوز لأول مرة في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في سلاح سيف المبارزة (ايبيه) التي أقيمت في الكويت وشارك فيها 13 ناديا من ثماني دول عربية.
2010 - انتخاب المندوب الدائم للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور عبدالرزاق النفيسي رئيسا جديدا لمجموعة ال77 والصين لدى المنظمة لعام 2010.
2016 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية وهو أول كسر لاحتكار الوكالات التجارية منذ عام 1965.
2016 - وفاة الحكم الدولي ولاعب نادي الكويت السابق لكرة القدم عيسى الجساس عن عمر ناهز 65 عاما وهو أول حكم كويتي يشارك في بطولة كأس العالم للناشئين عام 1986.
2020 - افتتاح مركز عبدالرزاق الزلزلة الصحي في الدسمة ويضم ثماني عيادات للطب العام والأسنان والأمراض المزمنة وللرعيل الأول والأطفال وبلغت تكلفته نحو مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار).(النهاية)




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