سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتا ليبلغ 57ر79 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتا ليبلغ 57ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 74ر78 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42ر2 دولار لتبلغ 36ر81 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36ر2 دولار لتبلغ 22و76 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
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