(سنتكوم): نفذنا ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) أن القوات الامريكية نفذت ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن لحفظ سلامة السفن بالبحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة (اكس) مساء امس الخميس إن "القوات الامريكية نفذت بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء (بتوقيت صنعاء) سبع ضربات دفاعا عن النفس ضد أربعة زوارق وسبعة صواريخ من طراز (كروز) كانت معدة للاطلاق ضد السفن في البحر الاحمر".
واضافت ان "القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه السفن والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
واشارت (سنتكوم) الى ان هذه الإجراءات ستساعد في حماية حرية الملاحة في المياه الدولية وجعلها أكثر أمانا للبحرية والبضائع الأمريكية.
ومنذ 12 يناير الماضي ينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف للحوثيين في اليمن بهدف الحد من قدرتهم على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.(النهاية)
ا م م / م خ
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