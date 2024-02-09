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(سنتكوم): نفذنا ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

2/9/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) أن القوات الامريكية نفذت ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن لحفظ سلامة السفن بالبحر الاحمر.
وقالت (سنتكوم) في بيان على حسابها الرسمي بمنصة (اكس) مساء امس الخميس إن "القوات الامريكية نفذت بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء (بتوقيت صنعاء) سبع ضربات دفاعا عن النفس ضد أربعة زوارق وسبعة صواريخ من طراز (كروز) كانت معدة للاطلاق ضد السفن في البحر الاحمر".
واضافت ان "القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه السفن والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
واشارت (سنتكوم) الى ان هذه الإجراءات ستساعد في حماية حرية الملاحة في المياه الدولية وجعلها أكثر أمانا للبحرية والبضائع الأمريكية.
ومنذ 12 يناير الماضي ينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف للحوثيين في اليمن بهدف الحد من قدرتهم على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.(النهاية)

ا م م / م خ




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