الرئيس الأمريكي: أعمل بلا كلل على اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعمل "بلا كلل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في قطاع غزة" الذي يتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 120 يوما.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي متلفز في البيت الأبيض مساء أمس الخميس "إنني أرى أن أسلوب الرد (الإسرائيلي) في قطاع غزة تجاوز الحد .. كنت أضغط بشدة وقوة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأكد أن "هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا ويواجهون الصعاب ويموتون في القطاع" مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك ويتم التوصل إلى وقف دائم للقتال في القطاع.
وتسلمت قطر ومصر يوم الثلاثاء الماضي ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار المقترح حول اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقوم بدراسة رد حركة (حماس) فيما يتعلق بإطار اتفاق الهدنة الجديدة بالقطاع.
وكانت الهدنة الإنسانية السابقة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت ثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 أيام مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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