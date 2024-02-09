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الرئيس الأمريكي: أعمل بلا كلل على اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في غزة

2/9/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعمل "بلا كلل للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في قطاع غزة" الذي يتعرض لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 120 يوما.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي متلفز في البيت الأبيض مساء أمس الخميس "إنني أرى أن أسلوب الرد (الإسرائيلي) في قطاع غزة تجاوز الحد .. كنت أضغط بشدة وقوة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأكد أن "هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا ويواجهون الصعاب ويموتون في القطاع" مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك ويتم التوصل إلى وقف دائم للقتال في القطاع.
وتسلمت قطر ومصر يوم الثلاثاء الماضي ردا من حركة (حماس) بشأن الإطار المقترح حول اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستقوم بدراسة رد حركة (حماس) فيما يتعلق بإطار اتفاق الهدنة الجديدة بالقطاع.
وكانت الهدنة الإنسانية السابقة في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت ثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 أيام مخلفا 27708 شهداء و67147 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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