رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يشيد بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 9 - 2 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اليوم الجمعة إن نسبة المشاركة المرتفعة للناخبين الباكستانيين في الانتخابات العامة التي اجريت يوم امس الخميس مؤشر واضح على التزامهم بتشكيل مستقبلهم.
وأضاف كاكار في بيان بعد انتهاء عملية الاقتراع أن مشاركة الشعب الباكستاني في العملية الانتخابية تعد ردا قويا ضد القوى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتؤكد رغبة الجميع في السلام والازدهار والاستقرار مهنئا الباكستانيين بنجاح الانتخابات العامة.
وأعرب عن تقديره لجهود لجنة الانتخابات الباكستانية والحكومات الإقليمية المؤقتة والقوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون وموظفي الانتخابات ووسائل الإعلام الذين ساهموا في إجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
وشهدت باكستان أمس الخميس عملية الاقتراع للانتخابات العامة على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات.
ووجهت الدعوة لأكثر من 128 مليونا للتصويت للاختيار بين المرشحين وعددهم 5121 شخصا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات بجميع مقاطعات باكستان الأربع.(النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
MENAFN09022024000071011013ID1107832381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.