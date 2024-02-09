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رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يشيد بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات

2/9/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 9 - 2 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اليوم الجمعة إن نسبة المشاركة المرتفعة للناخبين الباكستانيين في الانتخابات العامة التي اجريت يوم امس الخميس مؤشر واضح على التزامهم بتشكيل مستقبلهم.
وأضاف كاكار في بيان بعد انتهاء عملية الاقتراع أن مشاركة الشعب الباكستاني في العملية الانتخابية تعد ردا قويا ضد القوى التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتؤكد رغبة الجميع في السلام والازدهار والاستقرار مهنئا الباكستانيين بنجاح الانتخابات العامة.
وأعرب عن تقديره لجهود لجنة الانتخابات الباكستانية والحكومات الإقليمية المؤقتة والقوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون وموظفي الانتخابات ووسائل الإعلام الذين ساهموا في إجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
وشهدت باكستان أمس الخميس عملية الاقتراع للانتخابات العامة على 265 مقعدا بالجمعية الوطنية و579 مقعدا بمجالس المقاطعات.
ووجهت الدعوة لأكثر من 128 مليونا للتصويت للاختيار بين المرشحين وعددهم 5121 شخصا يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية و12695 مرشحا على مقاعد مجالس المقاطعات بجميع مقاطعات باكستان الأربع.(النهاية)

س ب ك / م ع ح ع




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