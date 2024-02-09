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قطر والأردن يلتقيان في نهائي عربي خالص لتحديد هوية بطل كأس آسيا لكرة القدم

2/9/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة 9 - 2 (كونا) -- يلتقي منتخبا قطر والأردن غدا السبت في نهائي عربي خالص لتحديد هوية بطل كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وتتجه انظار جماهير وعشاق الكرة الآسيوية إلى استاد (لوسيل) لمتابعة المواجهة الكروية بين صاحب الأرض والجمهور حامل اللقب المنتخب القطري ونظيره الأردني الذي يخوض النهائي الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة الآسيوية.
ويأمل المنتخب القطري بقيادة مدربه الإسباني ماركيز لوبيز مواصلة كتابة التاريخ من خلال احراز اللقب الاسيوي الثاني على التوالي بعد تحقيقه للقبه الأول في تاريخه في البطولة الأخيرة التي استضافتها الإمارات عام 2019.
ونجح المنتخب القطري (العنابي) في الوصول إلى النهائي بعد انتصاره على المنتخب الإيراني يوم الأربعاء الماضي بنتيجة (3-2) في مباراة استطاع فيها قلب تأخره بهدف في بداية الشوط الأول إلى انتصار.
ويسعى المنتخب الأردني (النشامى) الذي يدربه المغربي الحسين عموتة لكتابة التاريخ وتسجيل اسمه في السجل الذهبي للأبطال من خلال ظهوره لأول مرة في نهائي كأس آسيا بعدما كان أبرز انجاز له قبل ذلك بلوغه ربع النهائي عامي 2004 و2011.
ونجح المنتخب الأردني في أن يكون أول الواصلين إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة المنتخب الكوري الجنوبي المرشح "الابرز" للبطولة يوم الثلاثاء الماضي في الدور النصف النهائي بهدفين دون مقابل ليكتب لاعبوه التاريخ ببلوغهم النهائي الأول في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا.
ويعتبر هذا النهائي العربي الثالث في تاريخ بطولات كأس آسيا لكرة القدم بعد النهائي الأول الذي جمع بين منتخبي الإمارات والسعودية في نسخة عام 1996 والثاني الذي تقابلت فيه السعودية والعراق في نسخة عام 2007.
وتستضيف قطر للمرة الثالثة البطولة الآسيوية بعد عامي 1988 و2011.
وانطلقت البطولة الآسيوية لكرة القدم في نسختها ال18 في 12 يناير الماضي وتختتم منافساتها على استاد (لوسيل) غدا السبت.(النهاية)

س س س / م ع ح ع




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