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بورصة طوكيو تغلق عند أعلى مستوى لها منذ 34 عاما

2/9/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 9 - 2 (كونا) -- ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو اليوم الجمعة ليتجاوز مؤشر (نيكي) القياسي لفترة وجيزة مستوى ال37 ألف نقطة للمرة الاولى منذ 34 عاما.
وصعد مؤشر (نيكي) القياسي المؤلف من 225 سهما بواقع 14ر34 نقطة أي ما يعادل نسبة 09ر0 في المئة ليصل إلى 42ر36897 نقطة مقارنة بتعاملات يوم امس الخميس ثم بلغ لفترة وجيزة مستوى 26ر37287 نقطة.
وانخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا بواقع 75ر4 نقطة أي بنسبة 19ر0 في المئة ليصل إلى 88ر2557 نقطة.
وفي سياق متصل ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كي) أن اوامر الشراء ارتفعت بعد الارتفاع القياسي في أسعار الأسهم في نيويورك بين عشية وضحاها.
وأضافت أن انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي ساعد أيضا في جذب المستثمرين.
ويدعم ضعف الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج وزيادة أرباحها في الخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية.(النهاية)

م ك / م خ




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