بورصة طوكيو تغلق عند أعلى مستوى لها منذ 34 عاما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 9 - 2 (كونا) -- ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو اليوم الجمعة ليتجاوز مؤشر (نيكي) القياسي لفترة وجيزة مستوى ال37 ألف نقطة للمرة الاولى منذ 34 عاما.
وصعد مؤشر (نيكي) القياسي المؤلف من 225 سهما بواقع 14ر34 نقطة أي ما يعادل نسبة 09ر0 في المئة ليصل إلى 42ر36897 نقطة مقارنة بتعاملات يوم امس الخميس ثم بلغ لفترة وجيزة مستوى 26ر37287 نقطة.
وانخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا بواقع 75ر4 نقطة أي بنسبة 19ر0 في المئة ليصل إلى 88ر2557 نقطة.
وفي سياق متصل ذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كي) أن اوامر الشراء ارتفعت بعد الارتفاع القياسي في أسعار الأسهم في نيويورك بين عشية وضحاها.
وأضافت أن انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي ساعد أيضا في جذب المستثمرين.
ويدعم ضعف الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج وزيادة أرباحها في الخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية.(النهاية)
م ك / م خ
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