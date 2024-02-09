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شهداء وجرحى في خان يونس ودير البلح

2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- استشهد اليوم الجمعة 7 من النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس.
كما استشهد فلسطينيين اثنين وسقط جرحى في إطلاق آليات ومسيّرات الإحتلال النار على مدارس تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي اليوم على منازل في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة إلى 15.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
09/02/2024 12:16:56

MENAFN09022024000117011021ID1107832375

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