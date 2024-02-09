شهداء وجرحى في خان يونس ودير البلح
التاريخ
2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- استشهد اليوم الجمعة 7 من النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس.
كما استشهد فلسطينيين اثنين وسقط جرحى في إطلاق آليات ومسيّرات الإحتلال النار على مدارس تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي اليوم على منازل في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة إلى 15.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
09/02/2024 12:16:56
MENAFN09022024000117011021ID1107832375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.