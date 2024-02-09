الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات غزة خلال الساعات 24 الماضية

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات غزة خلال الساعات 24 الماضية
التاريخ
2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في التقرير اليومي، أن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 126 على قطاع غزة، ارتفع إلى 27947 شهيدا و 67459 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
09/02/2024 12:09:49
MENAFN09022024000117011021ID1107832374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.