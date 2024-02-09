الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات غزة خلال الساعات 24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي، أن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 126 على قطاع غزة، ارتفع إلى 27947 شهيدا و 67459 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

09/02/2024 12:09:49

