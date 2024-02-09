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الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات غزة خلال الساعات 24 الماضية

2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في التقرير اليومي، أن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 126 على قطاع غزة، ارتفع إلى 27947 شهيدا و 67459 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
09/02/2024 12:09:49

MENAFN09022024000117011021ID1107832374

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