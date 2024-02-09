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البرلمان العربي يطالب بموقف قوى لوقف العدوان على غزة

2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 9 شباط (بترا)- طالب البرلمان العربي بموقف قوى للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز لوقف العدوان الغاشم على غزة ونصرة القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحبة غافاروفا.
وجاء اللقاء في اطار الزيارة التي يقوم بها العسومي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبيةً للدعوة الرسمية للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان، فضلا عن إجراء مباحثات مع المسؤولين في باكو.
وأكد العسومي ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه المجازر اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ودعا العسومي إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
09/02/2024 12:07:14

MENAFN09022024000117011021ID1107832373

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