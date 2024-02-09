البرلمان العربي يطالب بموقف قوى لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 9 شباط (بترا)- طالب البرلمان العربي بموقف قوى للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز لوقف العدوان الغاشم على غزة ونصرة القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحبة غافاروفا.
وجاء اللقاء في اطار الزيارة التي يقوم بها العسومي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبيةً للدعوة الرسمية للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان، فضلا عن إجراء مباحثات مع المسؤولين في باكو.
وأكد العسومي ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه المجازر اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ودعا العسومي إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
09/02/2024 12:07:14
MENAFN09022024000117011021ID1107832373
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