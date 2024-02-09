الإعلام العربي والآسيوي يسلط الضوء على انجاز المنتخب الوطني في كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 شباط (بترا)- يسلط الإعلام الرياضي العربي والآسيوي الضوء بشكل لافت على المنتخب الوطني لكرة القدم وما حققه من انجاز بالوصول إلى المباراة النهائية لملاقاة نظيره القطري في مباراة نهائي كأس آسيا غدا.
وخصصت وسائل الإعلام المحتشدة في العاصمة القطرية الدوحة مساحات واسعه للحديث عن انجاز المنتخب وما قدمه اللاعبون من أداء متميز نال الإطراء والإشادة.
وهرول المذيعون والصحفييون من مختلف وسائل الإعلام من مختلف الدول للبحث عن مقابلات ولقاءات مع المنتخب لاعبين ومدربين وإداريين، حيث ركزت المقابلات على كيفية وصول المنتخب إلى هذا الإنجاز وسط إقرار بأحقية النشامى على بلوغ المباراة النهائية بل والقدرة على الفوز باللقب.
وتشهد الدوحة حالة فرح أردنية يجسدها الجمهور الأردني الكبير المتواجد في قطر الذي ينظم يوميا العديد من الاحتفالات ابتهاجا بإنجاز المنتخب والتحضير أيضا لمؤازرة اللاعبين في المباراة النهائية غدا.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
09/02/2024 11:53:22
MENAFN09022024000117011021ID1107832372
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