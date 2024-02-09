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الإعلام العربي والآسيوي يسلط الضوء على انجاز المنتخب الوطني في كأس آسيا

2/9/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- يسلط الإعلام الرياضي العربي والآسيوي الضوء بشكل لافت على المنتخب الوطني لكرة القدم وما حققه من انجاز بالوصول إلى المباراة النهائية لملاقاة نظيره القطري في مباراة نهائي كأس آسيا غدا.
وخصصت وسائل الإعلام المحتشدة في العاصمة القطرية الدوحة مساحات واسعه للحديث عن انجاز المنتخب وما قدمه اللاعبون من أداء متميز نال الإطراء والإشادة.
وهرول المذيعون والصحفييون من مختلف وسائل الإعلام من مختلف الدول للبحث عن مقابلات ولقاءات مع المنتخب لاعبين ومدربين وإداريين، حيث ركزت المقابلات على كيفية وصول المنتخب إلى هذا الإنجاز وسط إقرار بأحقية النشامى على بلوغ المباراة النهائية بل والقدرة على الفوز باللقب.
وتشهد الدوحة حالة فرح أردنية يجسدها الجمهور الأردني الكبير المتواجد في قطر الذي ينظم يوميا العديد من الاحتفالات ابتهاجا بإنجاز المنتخب والتحضير أيضا لمؤازرة اللاعبين في المباراة النهائية غدا.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
09/02/2024 11:53:22

MENAFN09022024000117011021ID1107832372

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