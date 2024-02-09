تخريج الفوج الثالث من برنامج معسكر نشامى السايبر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني، بتخريج الفوج الثالث من برنامج "معسكر نشامى السايبر"، البرنامج السيبراني المكثف الذي أطلقه المركز بالشراكة مع جامعة الحسين التقنية في آب الماضي.

وبحسب بيان للمركز اليوم الجمعة، هدف البرنامج الذي استمر 4 أشهر، إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للانخراط في سوق العمل.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة، إن البرنامج خطوة مهمّة في تعزيز مهارات الأمن السيبراني للشباب الأردني وإعدادهم للسوق المحلّي والعالمي في هذا المجال.

من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنيّة؛ الدكتور إسماعيل الحنطي، إن "البرنامج يعدّ شهادة التزام بتزويد الشباب الأردني بإمكانية الوصول إلى تعليم وتدريب عالي الجودة في التقنيات الناشئة، مثل الأمن السيبراني".

وقدم البرنامج 430 ساعة تدريبيّة للمتدرّبين، تضمّنت المهارات التقنيّة واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتيّة، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل، لتعزيز تجربة تعلم الطلاب في مختلف موضوعات الأمن السيبراني، مثل القرصنة الأخلاقيّة، وأمن الشبكات، والترميز الآمن، إلى جانب أمور عديدة أخرى.

--(بترا)

غ ح/م ق/أس

09/02/2024 11:51:02