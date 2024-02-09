تخريج الفوج الثالث من برنامج معسكر نشامى السايبر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني، بتخريج الفوج الثالث من برنامج "معسكر نشامى السايبر"، البرنامج السيبراني المكثف الذي أطلقه المركز بالشراكة مع جامعة الحسين التقنية في آب الماضي.
وبحسب بيان للمركز اليوم الجمعة، هدف البرنامج الذي استمر 4 أشهر، إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتنمية مهاراتهم وتأهليهم للانخراط في سوق العمل.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسّام المحارمة، إن البرنامج خطوة مهمّة في تعزيز مهارات الأمن السيبراني للشباب الأردني وإعدادهم للسوق المحلّي والعالمي في هذا المجال.
من جهته، قال رئيس جامعة الحسين التقنيّة؛ الدكتور إسماعيل الحنطي، إن "البرنامج يعدّ شهادة التزام بتزويد الشباب الأردني بإمكانية الوصول إلى تعليم وتدريب عالي الجودة في التقنيات الناشئة، مثل الأمن السيبراني".
وقدم البرنامج 430 ساعة تدريبيّة للمتدرّبين، تضمّنت المهارات التقنيّة واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتيّة، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل، لتعزيز تجربة تعلم الطلاب في مختلف موضوعات الأمن السيبراني، مثل القرصنة الأخلاقيّة، وأمن الشبكات، والترميز الآمن، إلى جانب أمور عديدة أخرى.
--(بترا)
غ ح/م ق/أس
09/02/2024 11:51:02
MENAFN09022024000117011021ID1107832371
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