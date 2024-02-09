جيش الإحتلال يعترف باختطاف مئات جثامين الشهداء من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي، بأنه منذ بداية الحرب اختطف أكثر من 350 جثة مدفونة في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بادعاء فحصها في معهد الطب الجنائي في أبو كبير إذا ما كانت جثث رهائن إسرائيليين، وفق ما ذكرت اليوم الجمعة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأضافت "كان"، أن الجيش الإسرائيلي "اعترف" في الماضي، أنه أخرج جثثا من غزة، بادعاء "فحصها في إطار مجهود للعثور على جثث مخطوفين".
كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أن "في حال تبين أنها ليست جثث مخطوفين، يتم إعادتها إلى غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
09/02/2024 11:47:20
MENAFN09022024000117011021ID1107832370
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