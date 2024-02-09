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جيش الإحتلال يعترف باختطاف مئات جثامين الشهداء من قطاع غزة

2/9/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- اعترف جيش الإحتلال الإسرائيلي، بأنه منذ بداية الحرب اختطف أكثر من 350 جثة مدفونة في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بادعاء فحصها في معهد الطب الجنائي في أبو كبير إذا ما كانت جثث رهائن إسرائيليين، وفق ما ذكرت اليوم الجمعة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأضافت "كان"، أن الجيش الإسرائيلي "اعترف" في الماضي، أنه أخرج جثثا من غزة، بادعاء "فحصها في إطار مجهود للعثور على جثث مخطوفين".
كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أن "في حال تبين أنها ليست جثث مخطوفين، يتم إعادتها إلى غزة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
09/02/2024 11:47:20

MENAFN09022024000117011021ID1107832370

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