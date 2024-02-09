المنتخب الوطني يلتقي نظيره القطري في نهائي كأس آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 9 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت، في مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق انجاز تاريخي بالفوز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة القارية.
ويجري المنتخب تدريبه الأخير اليوم استعدادا للمباراة، حيث سيضع المدير الفني للمنتخب الحسبن عموتة لمساته الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل الأردن في هذه المباراة.
وشهد تدريب أمس مشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بجاهزية فنية وبدنية عالية، الأمر الذي دفع الجماهير الأردنية للتفاؤل بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز والعودة إلى عمان بلقب كأس آسيا.
وكان المنتخب الوطني وصل إلى المباراة النهائية بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، حيث فاز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة أمام البحرين 0-1 لينتقل المنتخب إلى دور (16)، حيث فاز على العراق 3-2 ثم حقق الفوز على طاجكستان في دور (8) 1-0 ليصعد المنتخب إلى الدور نصف النهائي ويحقق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2-0 ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية التي تقام غدا.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
09/02/2024 11:04:18
MENAFN09022024000117011021ID1107832369
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