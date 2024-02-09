المنتخب الوطني يلتقي نظيره القطري في نهائي كأس آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 9 شباط (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت، في مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق انجاز تاريخي بالفوز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة القارية.

ويجري المنتخب تدريبه الأخير اليوم استعدادا للمباراة، حيث سيضع المدير الفني للمنتخب الحسبن عموتة لمساته الأخيرة على التشكيلة التي ستمثل الأردن في هذه المباراة.

وشهد تدريب أمس مشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بجاهزية فنية وبدنية عالية، الأمر الذي دفع الجماهير الأردنية للتفاؤل بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق الفوز والعودة إلى عمان بلقب كأس آسيا.

وكان المنتخب الوطني وصل إلى المباراة النهائية بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، حيث فاز على ماليزيا 4-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة أمام البحرين 0-1 لينتقل المنتخب إلى دور (16)، حيث فاز على العراق 3-2 ثم حقق الفوز على طاجكستان في دور (8) 1-0 ليصعد المنتخب إلى الدور نصف النهائي ويحقق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2-0 ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية التي تقام غدا.

--(بترا)

خ خ/م ق/أس

09/02/2024 11:04:18