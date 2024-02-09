بوتين: يمكن التوصل لاتفاق بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 9 شباط (بترا)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس، بحسب واشنطن تايمز .

وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون، وبثّت أمس الخميس، "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق، ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية، ونحن مستعدون لحلّها، لكنّ هناك بعض الشروط، تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

09/02/2024 10:57:51