بوتين: يمكن التوصل لاتفاق بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا

بوتين: يمكن التوصل لاتفاق بشأن الصحافي الأميركي المعتقل في روسيا
التاريخ
2/9/2024 4:29:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 شباط (بترا)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس، بحسب واشنطن تايمز .
وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة أجراها معه المذيع الأميركي تاكر كارلسون، وبثّت أمس الخميس، "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق، ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية، ونحن مستعدون لحلّها، لكنّ هناك بعض الشروط، تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
09/02/2024 10:57:51
MENAFN09022024000117011021ID1107832368
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