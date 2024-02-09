شركة ميتا تحظر حسابات خامنئي على إنستاغرام وفيس بوك

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 9 شباط (بترا)- أعلنت شركة "ميتا"، الشركة المالكة لحسابات ( فيس بوك وأنستغرام) مساء الخميس، حظر حسابات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب واشنطن تايمز .

وقال متحدث باسم "ميتا" لوسائل إعلام محلية وعالمية، "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين".

وكان لدى خامنئي الذي يحكم إيران منذ نحو 35 عاما خمسة ملايين متابع على إنستغرام.

يشار إلى أن هذه الشبكة الاجتماعية، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

09/02/2024 10:50:55