شركة ميتا تحظر حسابات خامنئي على إنستاغرام وفيس بوك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 شباط (بترا)- أعلنت شركة "ميتا"، الشركة المالكة لحسابات ( فيس بوك وأنستغرام) مساء الخميس، حظر حسابات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب واشنطن تايمز .
وقال متحدث باسم "ميتا" لوسائل إعلام محلية وعالمية، "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين".
وكان لدى خامنئي الذي يحكم إيران منذ نحو 35 عاما خمسة ملايين متابع على إنستغرام.
يشار إلى أن هذه الشبكة الاجتماعية، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
09/02/2024 10:50:55
MENAFN09022024000117011021ID1107832367
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