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الخلايلة: الأردن يركز على تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم

2/9/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية المرحلة السياسية القادمة، مشيراً إلى أنها مرحلة تحول شامل في المجال السياسي والاقتصادي والاداري.
وأكد خلال مشاركته في مؤتمر "منتدى شباب قادرون لريادة الأعمال والتحول الرقمي" الذي عقد في قاعة جريدة الأهرام في القاهرة أمس الخميس، برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على تنمية قدرات الشباب الأردني ورفع كفاءتهم من خلال توسيع الخيارات المتاحة لهم وبناء جيل من الشباب لديه الوعي الكافي والقدرة على بناء مستقبل وطنه.
وقال، إنه وبتوجيهات ورعايه ملكية سامية، سيكون الشباب شركاء في صنع القرار من خلال تواجدهم في المجالس النيابية والأحزاب ومجالس المحافظات بعد أن تم اقرار القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب التي ستتيح لهم التواجد في كافة المواقع والقطاعات.
وشدد خلال اللقاء، الذي حضره قيادات ومؤسسات ريادة الأعمال بالشرق الأوسط والدول العربية والهيئات والجهات التنفيذية المختلفة والكوادر الشبابيه، على أن الشباب الأردني متميز في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الاقليم والعالم.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
09/02/2024 10:23:29

MENAFN09022024000117011021ID1107832366

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