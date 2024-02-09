الخلايلة: الأردن يركز على تنمية قدرات الشباب ورفع كفاءتهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري في مجلس النواب، النائب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية المرحلة السياسية القادمة، مشيراً إلى أنها مرحلة تحول شامل في المجال السياسي والاقتصادي والاداري.
وأكد خلال مشاركته في مؤتمر "منتدى شباب قادرون لريادة الأعمال والتحول الرقمي" الذي عقد في قاعة جريدة الأهرام في القاهرة أمس الخميس، برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على تنمية قدرات الشباب الأردني ورفع كفاءتهم من خلال توسيع الخيارات المتاحة لهم وبناء جيل من الشباب لديه الوعي الكافي والقدرة على بناء مستقبل وطنه.
وقال، إنه وبتوجيهات ورعايه ملكية سامية، سيكون الشباب شركاء في صنع القرار من خلال تواجدهم في المجالس النيابية والأحزاب ومجالس المحافظات بعد أن تم اقرار القوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب التي ستتيح لهم التواجد في كافة المواقع والقطاعات.
وشدد خلال اللقاء، الذي حضره قيادات ومؤسسات ريادة الأعمال بالشرق الأوسط والدول العربية والهيئات والجهات التنفيذية المختلفة والكوادر الشبابيه، على أن الشباب الأردني متميز في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الاقليم والعالم.
--(بترا)
م خ/م ق/أس
09/02/2024 10:23:29
MENAFN09022024000117011021ID1107832366
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