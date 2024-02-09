ارتفاع صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- حافظت صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة على اتجاه نمو قوي في الشهر الماضي، إذ صدرت البلاد نحو 95 ألف سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في كانون الثاني 2024، بزيادة قدرها 27.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وأظهرت البيانات أن سيارات الطاقة الجديدة المُصدرة شكّلت 26.8 بالمئة من إجمالي سيارات الركاب المُصدرة في البلاد خلال نفس الشهر.

وقالت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة، إن ميزة الحجم الكبير لصناعة الطاقة الجديدة في الصين جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد في السوق، تعني أن المزيد من العلامات التجارية الصينية المُنتجة لسيارات الطاقة الجديدة ستتوجه إلى الخارج، مع استمرار نمو الاعتراف بها في الأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، رافق هذا الاعتراف المتزايد تحسين مصنعي السيارات في الصين لشبكات الخدمة في الخارج، والتي تدعم صادرات سيارات الطاقة الجديدة الصينية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

09/02/2024 10:09:22