ارتفاع صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- حافظت صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة على اتجاه نمو قوي في الشهر الماضي، إذ صدرت البلاد نحو 95 ألف سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في كانون الثاني 2024، بزيادة قدرها 27.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.
وأظهرت البيانات أن سيارات الطاقة الجديدة المُصدرة شكّلت 26.8 بالمئة من إجمالي سيارات الركاب المُصدرة في البلاد خلال نفس الشهر.
وقالت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة، إن ميزة الحجم الكبير لصناعة الطاقة الجديدة في الصين جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد في السوق، تعني أن المزيد من العلامات التجارية الصينية المُنتجة لسيارات الطاقة الجديدة ستتوجه إلى الخارج، مع استمرار نمو الاعتراف بها في الأسواق الدولية.
وفي الوقت نفسه، رافق هذا الاعتراف المتزايد تحسين مصنعي السيارات في الصين لشبكات الخدمة في الخارج، والتي تدعم صادرات سيارات الطاقة الجديدة الصينية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
09/02/2024 10:09:22
MENAFN09022024000117011021ID1107832365
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