الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد سكان غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي، بمزيد من ارتكاب المجازر بحق المدنيين.
واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 مواطنين من عائلة السيد وثلاثة مواطنين من عائلة النحّال، من جراء قصف الاحتلال لمنازل وشقق سكنية في رفح على رؤوس ساكنيها.
وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على دير البلح. واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة
وأجبرت قوات الاحتلال النازحين على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن قصفا إسرائيليا استهدف مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 27840 شهيداً وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
09/02/2024 10:04:13
MENAFN09022024000117011021ID1107832364
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