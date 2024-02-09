الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد سكان غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ126 على التوالي، بمزيد من ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 مواطنين من عائلة السيد وثلاثة مواطنين من عائلة النحّال، من جراء قصف الاحتلال لمنازل وشقق سكنية في رفح على رؤوس ساكنيها.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على دير البلح. واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة

وأجبرت قوات الاحتلال النازحين على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قصفا إسرائيليا استهدف مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 27840 شهيداً وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

09/02/2024 10:04:13