واشنطن: ضربات أميركية جديدة على مواقع حوثية في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 شباط (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، أنها نفذت ضربات جويه استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من جانب الحوثيين في اليمن، بحسب واشنطن تايمز .
وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس، إن هذه الزوارق والصواريخ قد رصدت "في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون" وكانت تمثل "تهديدا وشيكا".
وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق الخميس، أنه شن ضربات ليل الأربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدا أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ، على سفن تجارية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية .
ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
--(بترا)
ب خ/أس
09/02/2024 09:42:07
MENAFN09022024000117011021ID1107832362
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