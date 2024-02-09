أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية
التاريخ
2/9/2024 4:29:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
أما على صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 81.64 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة عند 76.26 دولار لبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
09/02/2024 08:42:19
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