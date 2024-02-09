أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

أما على صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 81.64 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة عند 76.26 دولار لبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

09/02/2024 08:42:19