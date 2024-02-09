الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة إلى 887 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 شباط (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 887 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة.

ويشكل هذا المبلغ ارتفاعا بأكثر من 90 مليون عن إعلان يوم أمس الذي وصل إلى 796 مليون دولار؛ أي ما يساوي 73 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار .

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

--(بترا)

م د/م ق/أس

09/02/2024 07:48:02