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لاعبات إيرلندا للكرة السلة يرفضن مصافحة لاعبات إسرائيل

2/9/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 9 شباط (بترا)- رفضت لاعبات منتخب ايرلندا لكرة السلة مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات قبل المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025 في العاصمة اللاتفية ريغا، احتجاجا منهن على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحسب وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية، اصطفت لاعبات المنتخب الإيرلندي أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهن على مقاعد البدلاء، وليس في الملعب الرئيسي، ولم يتبادلن الهدايا التذكارية مع المنتخب الإسرائيلي قبل المباراة.
ولم يكن هناك أيضا مصافحة بين اللاعبات من كلا الفريقين بعد المباراة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
09/02/2024 07:44:32

MENAFN09022024000117011021ID1107832359

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