لاعبات إيرلندا للكرة السلة يرفضن مصافحة لاعبات إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 9 شباط (بترا)- رفضت لاعبات منتخب ايرلندا لكرة السلة مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات قبل المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025 في العاصمة اللاتفية ريغا، احتجاجا منهن على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحسب وسائل إعلام بريطانية وإيرلندية، اصطفت لاعبات المنتخب الإيرلندي أثناء عزف النشيد الوطني لبلادهن على مقاعد البدلاء، وليس في الملعب الرئيسي، ولم يتبادلن الهدايا التذكارية مع المنتخب الإسرائيلي قبل المباراة.
ولم يكن هناك أيضا مصافحة بين اللاعبات من كلا الفريقين بعد المباراة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
09/02/2024 07:44:32
MENAFN09022024000117011021ID1107832359
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