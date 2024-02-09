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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2/9/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 9 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية ولليوم الثاني على التوالي، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 48 نقطة ليصل إلى 38726 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 37 نقطة ليصل إلى 15793 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4997 نقطة، علما أنه وصل قبل الاغلاق 5000 نقطة، ومع ذلك فان ما سجله وقت الاغلاق هو رقم قياسي جديد يعتبر التاسع منذ بداية العام الحالي.
ومؤشر (S&P500) يشمل على شركات تتراوح من التكنولوجيا إلى الرعاية الصحية إلى الشركات المالية.
--(بترا)
م د/م ق/أس
09/02/2024 07:39:20

MENAFN09022024000117011021ID1107832358

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