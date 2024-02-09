ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية ولليوم الثاني على التوالي، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارين ليصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 48 نقطة ليصل إلى 38726 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 37 نقطة ليصل إلى 15793 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4997 نقطة، علما أنه وصل قبل الاغلاق 5000 نقطة، ومع ذلك فان ما سجله وقت الاغلاق هو رقم قياسي جديد يعتبر التاسع منذ بداية العام الحالي.
ومؤشر (S&P500) يشمل على شركات تتراوح من التكنولوجيا إلى الرعاية الصحية إلى الشركات المالية.
--(بترا)
م د/م ق/أس
09/02/2024 07:39:20
MENAFN09022024000117011021ID1107832358
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