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روبرت داوني: أردت المشاركة فى Batman Begins ولكن كريستوفر نولان لم يهتم

2/9/2024 4:28:51 AM
(MENAFN- Youm7) كشف النجم العالمى روبرت داوني جونيور أنه كان حريصًا على الظهور في فيلم Batman Begins، حتى أنه التقى بمخرج الفيلم لمناقشة اختيار الممثلين المحتملين، في خلال جلسة أسئلة وأجوبة في لوس أنجلوس، قال داوني جونيور إنه التقى بالمخرج العالمى كريستوفر نولان، الذي عمل معه بعدها فى Oppenheimer، وتحدث عن لعب دور الشرير، Scarecrow، في فيلم عام 2005، الذى قام ببطولته الممثل العالمى كريستيان بيل.

وصرح داوني جونيور قائلا: "عندما سمعت عن بداية العمل على هذا الفيلم خاصة، ومع وجود شخصية Scarecrow، ومن ثم أتذكر أنني التقيت بنولان لتناول الشاي، الذى كان مهذبا جدا في حديثه معى، ولكن لم يكن مهمتا بمشاركتى في العمل، أو لعب الشخصية".


روبرت داوني جونيور وكريستوفر نولان


وبدلاً من ذلك، ذهب دور Scarecrow إلى كيليان مورفي، النجم المشارك في بطولة داوني جونيور Oppenheimer، والذي يقال إنه خضع لاختبار أداء للعب باتمان، مع انتقال هذا الدور في النهاية إلى بيل.

تم ترشيح الفيلم، الذي كان الجزء الأول من ثلاثية أفلام عن بطل DC الخارق، لجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

شخصية Scarecrow، وهو عالم نفس في مدينة جوثام يستخدم الغازات لتخويف ضحاياه، يظهر في جميع الأفلام الثلاثة.

حقق الجزء الثاني، The Dark Knight، أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2008. وقد حصل على جائزتي أوسكار من أصل ثمانية ترشيحات، مع الإشادة على نطاق واسع بهيث ليدجر لتصويره شخصية الجوكر.

كان فيلم Batman Begins أول تعاون بين مورفي ونولان، قبل أن يصبح مورفي نجمًا في فيلم Inception لعام 2011، وفيلم الحرب لعام 2017، Dunkirk، وفيلم السيرة الذاتية الذي نال استحسانًا كبيرًا Oppenheimer.








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